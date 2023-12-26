У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в присутності дітей

Під час поліцейської спецоперації в Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку, де перебували його малолітні діти, повідомляє Національна поліція України.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції 25 грудня близько 10-ї вечора. На місце одразу виїхали спецпризначенці КОРД. В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. Ним виявився місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф-1", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Під час подальшого обшуку в приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки.

"У будинку були маленькі діти підозрюваного двох і чотирьох років. Через вікно їх передали співробітникам поліції. Ніхто з людей не постраждав", - зазначається в повідомленні.