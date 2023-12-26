Унаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області у вівторок загинули дві людини - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли с. Микільське Херсонської області, під завалами одного з будинків було виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка, також росіяни обстріляли с. Тягинка, внаслідок чого загинула одна людина, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Окупаційні війська атакували Херсонщину. Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок.