СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині

Служба безпеки України затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацює з окупантами, інформують у СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок зазначається, що бізнесмен систематично сплачує податки до бюджету окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.

"Також компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи кремля, насамперед про війну в Україні", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого в Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. "На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт", - уточнюють у СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність фігурант організував разом із близькою родичкою, яка проживає в тимчасово захопленому місті Кадіївка Луганської області.

"Там вони створили компанію-провайдер і зареєстрували в місцевій окупаційній адміністрації рф і "роскомнагляді" на території країни-агресора", - наголошується в повідомленні.

Затриманому та його спільниці з окупованої частини сходу України слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільниці, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.