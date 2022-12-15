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16:17 15.12.2022

Одеський провайдер надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ - прокуратура

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Одеський провайдер надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ - прокуратура

Правоохоронці викрили діяльність одеського провайдера, який надавав доступ до пропагандистських каналів РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві Офісу генерального прокурора викрито одеського провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих "ЛНР/ДНР", - повідомляється на сайті відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, незважаючи на заборону РНБО, компанія не блокувала контент держави-агресора.

"Її співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали можливість безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ та тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3 тис. грн та 250 грн щомісячної абонплати", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що провайдер з 2016 року і досі брав участь у публічних закупівлях щодо надання послуг для державних установ та військових частин Одеської області.

"В рамках розслідування в офісі компанії та за місцем розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційне обладнання, проведено фіксацію трафіку. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з "Придністровською республікою", - інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційної діяльності здійснюють слідчі ДСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції України та СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 1 ст. 1).

Теги: #пропаганда #одеса #провайдер

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