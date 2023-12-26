Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування

Абсолютна більшість українців, 71%, повною мірою або скоріше підтримують заборону діяльності релігійних організацій та об'єднань, керівний центр яких перебуває в державі, що здійснила військову агресію проти України.

Не підтримують таку заборону 13%, свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Відповідаючи на запитання: "На яких умовах має існувати Українська православна церква (Московського патріархату)?", лише 4,5% респондентів дають відповідь, що вона повинна діяти на території України без будь-яких обмежень, 3% - що вона повинна діяти на території України без будь-яких обмежень, але в її офіційній назві повинно бути зазначено, що вона є складовою частиною Російської православної церкви (Московського патріархату), 9% - що має діяти без будь-яких обмежень, але тільки за умови, якщо вона проголосить автокефалію і повністю вийде з канонічного підпорядкування Російській православній церкві (Московському патріархату), 12% - що вона має об'єднатися з Православною церквою України.

Водночас більшість (55,5%) дотримуються думки, що потрібно заборонити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) в Україні.

Крім того, 71% опитаних громадян повною мірою або скоріше підтримують розірвання договору оренди Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" зі Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) в березні 2023 року (не підтримали 11%). Таку підтримку висловили від 46% респондентів на Півдні до 86% на Заході країни), більшість або відносна більшість представників усіх конфесійно-церковних груп (крім вірян УПЦ (МП), серед яких 22% підтримали це, а 66% не підтримали).

Також 65% опитаних вважають, що Російська православна церква і патріарх Московський Кирило заохочують і підтримують агресію Росії проти України. Лише 4% дотримуються думки, що Російська православна церква і патріарх Московський Кирило виступають за мир, проти війни, і лише 8% - що Російська православна церква і патріарх Московський Кирило не мають чіткої позиції щодо війни Росії проти України.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 9 по 15 листопада 2023 року.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2022 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.