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12:09 26.12.2023

Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутках валідаторів для оплати проїзду

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Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

"Виконавчий орган Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) веде перемовини з перевізниками приватної форми власності, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП)", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Водночас наголошується, що питання впровадження та забезпечення можливості безготівкової оплати проїзду в маршрутних таксі можливе виключно за умови приєднання перевізників до АСОП.

Також у відповіді нагадали, що в грудні 2022 року термін дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності подовжено на період дії в Україні воєнного стану та дев'ять місяців із дня його припинення або скасування.

Як повідомлялося, 1 грудня петиція на сайті Київської міської ради з закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #транспорт #київ

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