Події

10:27 26.12.2023

Харків'янин виставив на інтернет-аукціон унікальні вироби Скіфської епохи - прокуратура

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Поліція під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури запобігла продажу унікальних металевих виробів Скіфської епохи.

"48-річний харків'янин виставив на інтернет-аукціоні оголошення про продаж металевих виробів скіфського походження: "Набір бронзоливарника (2 тис. до н.е.) і казан (скіфи). Загальна вага понад 21 кг". Ціна, оголошена ділком, становила 350 тисяч гривень. Згідно з заявою генерального директора Національного музею історії України, зазначені металеві вироби мають історичну та культурну цінність, і вони привласнені незаконно", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, судячи з розміщених фотографій, ідеться про рідкісну археологічну знахідку, що належала стародавньому майстру-металургу. На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь і казанок. Серед них є предмети, схожі на серпи культури Ґава-Голігради.

"Знахідки таких комплексів до сьогодні взагалі невідомі, особливо якщо йдеться про Харківську область. Уламки бронзових серпів належать до більш раннього періоду, а їхні аналоги відомі тільки на заході України. Унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торгівельні зв’язки та економічний рівень суспільства", - зазначають у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання харків'янина. Історичну знахідку вилучено, надалі на неї буде накладено арешт.

Вирішується питання щодо повідомлення харків'янину про підозру за фактом незаконного привласнення особою майна, що має особливу історичну, наукову та культурну цінність (ч. 1 ст. 193 КК України).

Теги: #прокуратура #харків #культурна_спадщина

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