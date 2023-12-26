Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Сили оборони за добу знищили 1010 окупантів, 22 танки, 37 бронемашин, 19 артсистем, 1 засіб ППО, 22 безпілотники, 1 крилату ракету, 1 корабель, 39 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 354960 (+1010) осіб, танків - 5899 (+22) од, бойових броньованих машин - 10956 (+37) од, артилерійських систем - 8366 (+19) од, РСЗВ - 934 (+0) од, засоби ППО - 614 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6458 (+22), крилаті ракети - 1618 (+1), кораблі / катери - 23 (+1) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11109 (+34) од, спеціальна техніка - 1239 (+5)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.