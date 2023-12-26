Окупанти за добу випустили по Херсонській області близько 400 снарядів, поранено людину

Окупанти за добу випустили по Херсонській області приблизно 400 снарядів, унаслідок обстрілу поранено людину, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 74 обстріли, випустивши 391 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію одна людина отримала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі.