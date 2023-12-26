На фронті за добу було 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 40 атак

На фронті за добу відбулося 98 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 40 атак на авдіївському напрямку, а також 29 атак - на лиманському, повідомив Генштаб Збройних сил України оперативну ситуацію станом на 06.00 вівторка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак ворога поблизу Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 27 атак окупантів на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського і Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Новомихайлівки на Донеччині, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 атаки російських військ поблизу Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і відступив.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.