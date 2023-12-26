Окупанти за добу завдали одного ракетного і 42 авіаудари, піддали артударам понад сто населених пунктів

Ворог завдав 1 ракетного і 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

Крім того, минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.