Події

07:12 26.12.2023

Окупанти за добу завдали одного ракетного і 42 авіаудари, піддали артударам понад сто населених пунктів

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Окупанти за добу завдали одного ракетного і 42 авіаудари, піддали артударам понад сто населених пунктів

Ворог завдав 1 ракетного і 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

Крім того, минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголошує Генштаб.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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