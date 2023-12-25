У законопроєкті про мобілізацію пропонується зниження призовного віку та низка інших нововведень

Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" передбачає зниження призовного віку та низку інших нововведень, повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що сам проєкт закону поки недоступний.

"Водночас пояснювальна записка містить положення, які пропонує документ", - підкреслює Радіо Свобода.

"Серед них:

зниження призовного віку з 27 до 25 років

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнили з полону, додаткової відпустки на 90 днів

залучення місцевої влади до мобілізації

уточнення норм "щодо виконання військово-транспортного обов'язку"

уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

уточнення підстав для відстрочки або звільнення від призову

встановлення додаткових обставин для звільнення або відстрочки військовозобов'язаних від призову

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби

виключення строкової військової служби - як виду військової служби та звільнення зі служби в запас військових строкової військової служби

запровадження для всіх громадян базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку

встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік і проходження військової служби

надання повноважень Національній поліції щодо участі в заходах мобілізації".

Як раніше повідомив Тарас Мельничук, постійний представник уряду в парламенті, Кабінет Міністрів спрямував до Верховної Ради законопроєкт, що регулює питання мобілізації та проходження військової служби.