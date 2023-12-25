Події

23:58 25.12.2023

У законопроєкті про мобілізацію пропонується зниження призовного віку та низка інших нововведень

2 хв читати
У законопроєкті про мобілізацію пропонується зниження призовного віку та низка інших нововведень

Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" передбачає зниження призовного віку та низку інших нововведень, повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що сам проєкт закону поки недоступний.

"Водночас пояснювальна записка містить положення, які пропонує документ", - підкреслює Радіо Свобода.

"Серед них:

зниження призовного віку з 27 до 25 років

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнили з полону, додаткової відпустки на 90 днів

залучення місцевої влади до мобілізації

уточнення норм "щодо виконання військово-транспортного обов'язку"

уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

уточнення підстав для відстрочки або звільнення від призову

встановлення додаткових обставин для звільнення або відстрочки військовозобов'язаних від призову

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби

виключення строкової військової служби - як виду військової служби та звільнення зі служби в запас військових строкової військової служби

запровадження для всіх громадян базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку

встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік і проходження військової служби

надання повноважень Національній поліції щодо участі в заходах мобілізації".

Як раніше повідомив Тарас Мельничук, постійний представник уряду в парламенті, Кабінет Міністрів спрямував до Верховної Ради законопроєкт, що регулює питання мобілізації та проходження військової служби.

 

Теги: #україна #мобілізація #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:42 26.12.2023
Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

01:35 26.12.2023
В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

00:25 26.12.2023
Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

22:57 25.12.2023
До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

22:44 25.12.2023
Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

22:18 25.12.2023
Магучіх і Желтяков визнані найкращими спортсменами 2023 року - НОК України

Магучіх і Желтяков визнані найкращими спортсменами 2023 року - НОК України

13:50 25.12.2023
Рада чекає від Кабміну законопроєкту про мобілізацію - Арахамія

Рада чекає від Кабміну законопроєкту про мобілізацію - Арахамія

11:40 25.12.2023
Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

11:21 25.12.2023
Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

01:15 25.12.2023
У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

У Херсонській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чинні нардепи, на держслужбовців, працівників БЕБ і прокуратури це право не поширюється - законопроєкт

До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

ОСТАННЄ

Окупанти за день чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумської області

Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

Уряд змінив тимчасового керівника Держрезерву

Українська авіація завдала ударів по чотирьох районах зосередження окупантів та їхнього озброєння

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного й 19 авіаударів, здійснив 30 обстрілів із РСЗВ

ЗС України за добу відбили 32 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Мін'юст подав позов про стягнення в дохід держави понад 1,8 млрд грн "Роял Пей"

На мар'їнському напрямку ЗС України продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки

У період новорічних свят чергування в посиленому режимі нестимуть 20 тис. поліцейських і 7 тис. рятувальників

У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА