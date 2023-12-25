Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію

Кабмін направив до Верховної Ради законопроєкт, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби, повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у парламенті в понеділок увечері.

"Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України:

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (реєстр. № 10378)", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

