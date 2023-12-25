Кожен російський льотчик повинен зробити вибір, чи брати участь у цій війні

Президент України Володимир Зеленський знову відзначив війська протиповітряної оборони, які збили за передріздвяний тиждень п’ять російських літаків СУ.

"Ще раз вітаю усіх із Різдвом. Саме зараз, у цей Різдвяний вечір, важливо сказати про багатьох наших людей, які в будь-який час дня і ночі, свята і звичайного дня, на чергуванні, на бойових постах, у бою, у захисті нашої держави і людей. Учора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "шахедів", кілька ракет, ще два російські військові літаки за один вечір", - сказав президент у відеозверненні в понеділок.

Загалом, за його словами, "збито п’ять СУшок за тиждень перед Різдвом". "Просто молодці, дякую вам. Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні", - сказав президент.

Наша ППО, зазначив він, ставатиме тільки сильнішою і тим більше, "коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16".

Зеленський також подякував працівникам ДСНС, МВС, а енергетикам - "за світле Різдво".

"Будь ласка, хто сьогодні цього ще не зробив, зв'яжіться з вашими близькими. Або з тими, кого просто знаєте. І хто зараз у силах оборони. І подякуйте їм", - сказав він.