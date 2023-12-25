Події

19:48 25.12.2023

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного й 19 авіаударів, здійснив 30 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 1 ракетного й 19 авіаударів, здійснив 30 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав одного ракетного й 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в понеділок увечері.

Зазначено, що внаслідок ворожих атак є поранені серед мирного населення, також зруйновано й пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За добу росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 99 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях і місто Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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