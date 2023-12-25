ЗС України за добу відбили 32 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Українські військові відбили 32 ворожі атаки на авдіївському напрямку, загалом протягом доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, оприлюдненому на фейсбуці в понеділок увечері.

Крім цього, ЗСУ продовжують стримувати ворога на Мар'їнському напрямку в районі Новомихайлівки Донецької області, де окупанти за підтримки авіації здійснили 3 безуспішні атаки на позиції Сил оборони.

Також протягом доби українські військові відбили 6 ворожих атак біля Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Крім цього, 24 ворожі атаки було відбито на лиманському напрямку поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Українські захисники також відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Богданівка Донецької області на бахмутському напрямку, 3 - у районі Старомайорського Донецької області на шахтарському напрямку, а також 2 атаки - у Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Протягом доби окупанти здійснили 12 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра, де ЗСУ дали гідну відсіч, і ворог зазнав значних втрат.

"Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - наголошують у Генштабі.