На мар'їнському напрямку ЗС України продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки

На мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати російських окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області, зі свого боку ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції ЗСУ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив три безуспішні атаки на позиції наших захисників", - ідеться у зведенні, розміщеному у фейсбуці у понеділок увечері.

Повідомляється також, що окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Мар'їнку, Георгіївку, Побєду, Новомихайлівку і Костянтинівку Донецької області.