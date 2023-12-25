У районі Авдіївки українські сили тримають оборону, підтягуються резерви, ворог зазнає великих втрат, заявив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза завжди є оточення, прориву, але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 осіб мертвими і пораненими, і дуже багато військової техніки", - сказав речник в ефірі телемарафону в понеділок.

Штупун зазначив, що ворог підтягує техніку, однак вона не така нова, як було раніше. Особовий склад, як наголосив речник, противник підтягує регулярно.

Він також зазначив, що при погіршенні погоди ворог намагається застосовувати техніку, оскільки тоді важко використовувати БпЛА.

Своєю чергою на запорізькому напрямку в районі Роботиного ворог не має просування, наголосив Штупун. Однак росіяни весь час намагаються йти вперед, відбити втрачені території.

На зазначеному напрямку за останні три дні воїни України захопили в полон дві великі групи окупантів.