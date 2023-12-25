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18:52 25.12.2023

Суд засудив депутата Черкаської міськради до 5 років ув'язнення за виправдання російської агресії - Офіс генпрокурора

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Суд засудив депутата Черкаської міськради до 5 років ув'язнення за виправдання російської агресії - Офіс генпрокурора

Депутата Черкаської міської ради суд визнав винним у виправданні збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" і нині є помічником народного депутата України. Прокурори в суді довели, що депутат міськради протягом червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди й наративи російської пропаганди. Він виправдовував і визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Депутат також захоплювався правлінням президента РФ, звеличував російську армію та бажав перемоги над Україною, розраховуючи обійняти керівні посади в разі окупації Черкаської області.

"Його засуджено до п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна", - повідомляють прокурори.

Наразі триває передбачений законом строк на апеляційне оскарження вироку.

 

Теги: #депутат #офіс_генпрокурора

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