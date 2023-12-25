У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі - Патрульна поліція

У неділю правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з автомобіля в Печерському районі столиці, повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Подія сталася учора в Печерському районі, звідки на лінію 112 надійшов виклик про стрілянину. Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку. Поліцейські передали інформацію про подію колегам та розпочали пошуки ймовірних порушників", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що машину було виявлено і зупинено на бульварі Лесі Українки. В автомобілі перебували 40-річний водій, а також 25-річний пасажир з ознаками алкогольного сп'яніння та агресивною поведінкою.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.

"Тож охоронці порядку затримали громадянина, забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин", - повідомляють у поліції.