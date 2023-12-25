Держприкордонслужба: У передріздвяну суботу зафіксовано пік пасажиропотоку на українському кордоні

За передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч осіб, з яких більшість - майже 394 тисяч осіб - на в'їзд в Україну, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тис. осіб, при цьому майже 80 тис. осіб – на українсько-польській ділянці. Це один з найвищих показників пасажиропотоку після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. "24 грудня 2023 року на кордоні оформлено більш як 111 тис. осіб, з яких понад 66 тис. – на в’їзд. Найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею. Рекомендуємо подорожнім прокладати маршрути через пункти пропуску, які завантажені менше", - наголошують у Держприкордонслужбі.