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12:06 25.12.2023

Держкіно заборонило показ в Україні двох фільмів у 2023 році

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Держкіно заборонило показ в Україні двох фільмів у 2023 році

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заявляє, що у 2023 році жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням про прокат російських фільмів в Україні.

"Жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням щодо оформлення державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів/телесеріалів виробництва Російської Федерації. Отже, не було видано жодного державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування для кінотеатрального права на території України", - йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

З огляду на це наголошується, що жоден фільм/телесеріал виробництва РФ не проходив у 2023 році Експертної комісію з питань розповсюдження та демонстрування фільмів.

Водночас, згідно з даними сайту Держкіно, у 2023 році скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування двох фільмів за участю російського актора Олексія Кравченка, через внесення його до списку осіб, які становлять загрозу державній безпеці.

У такий спосіб заборонено російський фільм "Дрібний біс" (1995 року), а також чесько-словацько-український фільм "Пофарбоване пташеня" (2019 рік).

Окрім того, у відомстві повідомили, що загалом у 2023 році Держкіно видало держпосвідчення на право розповсюдження і демонстрування на 328 фільмів.

Як повідомлялося, Держкіно заборонило у 2018 році три російські серіали та надало дозвіл на прокат трьох російських фільмів, у 2019 році - заборонило п'ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався Володимир Зеленський, у 2020 році - не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрування було допущено один, у 2021 році - не заборонило трансляцію жодного російського фільму, а до демонстрування було допущено три, у 2022 році - жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням щодо прокату російських фільмів в Україні.

Теги: #заборона #фільми #держкіно

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