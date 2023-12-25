Через негоду без світла 72 населених пункти в чотирьох областях

Через негоду на ранок понеділка в Україні знеструмлено 72 населених пункти в чотирьох областях, планових обмежень електропостачання не застосовують, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, зокрема у Закарпатській області знеструмлено 21 населений пункт, у Донецькій - 11. У Харківській області через падіння опор унаслідок негоди залишаються без світла п'ять населених пунктів. Також 3 тисячі абонентів без світла в Київській області.

Залишаються без світла внаслідок бойових дій 144 населені пункти в Донецькій області, 63 - у Запорізькій, 54 - у Сумській, 45 - у Херсонській, 16 - у Чернігівській.

Окрім того, у Бучанському районі Київської області через самовільне відновлення газопостачання раніше відключеного об'єкта стався вибух у квартирі, споживача відключено від газопостачання. Про постраждалих не повідомляють.