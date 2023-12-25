Події

08:50 25.12.2023

ППО ліквідувала 28 із 31 ворожих БПЛА та дві ракети

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ППО ліквідувала 28 із 31 ворожих БПЛА та дві ракети

Українська ППО ліквідувала 28 із 31 ворожого БПЛА в межах трьох південних, східної та західної областей, а також дві ракети, повідомляють у Повітряних силах.

"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БПЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БПЛА типу "Shahed" з районів Чауда, Балаклава - Крим і двома авіаційними ракетами.

Також ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

"Обидві - знищено!" - зазначили у відомстві.

У Повітряних силах також інформують, що один ворожий Су-34 було збито на Донеччині, другий Су-30СМ - над акваторією Чорного моря. 

Теги: #ракети #знищення #бпла_рф #ппо

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