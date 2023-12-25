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08:44 25.12.2023

ЗС України відбили найбільшу кількість атак на куп'янському та авдіївському, а також херсонському напрямку - Генштаб

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ЗС України відбили найбільшу кількість атак на куп'янському та авдіївському, а також херсонському напрямку - Генштаб

Українські військові за добу відбили найбільшу кількість атак на куп'янському, авдіївському та херсонському напрямку, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 66 бойових зіткнень", - сказано в ранковому зведенні станом на 7:00 понеділка.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік від Первомайського та Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 5 атак.

На шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога на південний захід від Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські військові продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити сили оборони із займаних позицій. Так минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч і відступив.

 

Теги: #фронт #зсу

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