Події

19:19 24.12.2023

Окупанти збільшили кількість артобстрілів, за добу завдали 29 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

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Окупанти збільшили кількість артобстрілів, за добу завдали 29 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу 29 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 26 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів становить понад 1000 на добу", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Зазначається, що противник і далі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об'єктів. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено у зведенні.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки та Кислівки Харківської області, Авдіївки, Ямполівки, Очеретиного, Тоненького, Старомайорського і Торського Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Середина-Буда Сумської області, Авдіївка, Красногорівка, Курахове та Мар'їнка Донецької області, Гуляйполе й Оріхів Запорізької області, Очаків Миколаївської області та Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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