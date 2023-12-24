ЗС України за добу відбили 23 атаки окупантів на лівобережжі в Херсонській області та 25 під Авдіївкою

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів, крім Херсонської області, відбито на авдіївському та куп'янському напрямках.

"На куп'янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ... На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, на запорізькому - три атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області. "На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників", - розповіли в Генштабі.

На лиманському та шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.