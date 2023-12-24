Українців закликали не втрачати пильності через тривалість атак РФ під час різдвяних свят

Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба закликав українців не втрачати пильності з огляду на можливу тривалість атак РФ під час різдвяних свят.

"У ці дні особливо важливо бути пильними і пам'ятати про власну безпеку та безпеку рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь комендантської години, яка не змінюється на період різдвяно-новорічних свят", - йдеться в його телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, вночі перебувати на вулиці можна лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття.

Кулеба також зазначив, що у 2023 році не буде гучних святкувань, оскільки Україна продовжує протистояти ворогу. "Ми маємо докладати всіх зусиль, щоб це Різдво було останнім в умовах війни", - наголосив він, закликавши згадати і про тих, хто віддав життя за свободу та незалежність країни, та дякувати всім, хто захищає її сьогодні.

"Кожну хвилину, у свята та вихідні. Ворог ніколи не зможе забрати нашу згуртованість і єдність на шляху до перемоги. Для когось це буде уже десяте Різдво на передовій і друге в умовах повномасштабної війни. Для багатьох українців це буде Святвечір поза рідними стінами, для когось - на чужині. Є й ті, хто ніколи більше не сяде за святковий стіл з сімʼєю", - ідеться в повідомленні.