Події

14:54 24.12.2023

Необхідні служби працюватимуть цілодобово для відновлення постачання електроенергії та тепла в Херсоні - Зеленський

2 хв читати
Необхідні служби працюватимуть цілодобово для відновлення постачання електроенергії та тепла в Херсоні - Зеленський

Усі необхідні служби, рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла в Херсоні після російського обстрілу, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Усю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону. Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, що забезпечує життя, і по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - ідеться в повідомленні.

Президент запевнив, що всі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики і тепла.

"Я вдячний усім, хто і в будні, і у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному і кожній, хто робить усе, щоб російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - підсумував він.

Як повідомлялося, за інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БпЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.

Унаслідок обстрілів 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них 1 дитина.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; медичні заклади, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні.

Теги: #херсон #енергетика #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 24.12.2023
У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

10:49 24.12.2023
Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

09:24 24.12.2023
Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

08:49 24.12.2023
Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

08:18 24.12.2023
У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

08:16 24.12.2023
Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

01:13 24.12.2023
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

21:48 23.12.2023
Унаслідок обстрілу Херсона постраждало семеро людей

Унаслідок обстрілу Херсона постраждало семеро людей

19:39 23.12.2023
Війська РФ вдарили по критичній інфраструктурі Херсона: стався порив на газових мережах, виникла пожежа - Прокудін

Війська РФ вдарили по критичній інфраструктурі Херсона: стався порив на газових мережах, виникла пожежа - Прокудін

12:31 23.12.2023
У Херсоні відновили рух тролейбусів, зупинений унаслідок нічних обстрілів - голова МВА

У Херсоні відновили рух тролейбусів, зупинений унаслідок нічних обстрілів - голова МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Парижі розпочне роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України - Міноборони

Деталі пропозицій Міноборони про мобілізацію стануть відомі найближчим часом - Умєров

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

ОСТАННЄ

Сапери знешкодили ворожу ФАБ-500, що впала на територію приватного будинку в Куп'янському районі Харківщини - ДСНС

У Парижі розпочне роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України - Міноборони

У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні, його госпіталізували - ОВА

Умєров: наша мета - забезпечити ЗСУ максимальною кількістю дронів

Деталі пропозицій Міноборони про мобілізацію стануть відомі найближчим часом - Умєров

У Кременчуці у квартирі вибухнула граната, постраждав чоловік - поліція

У Румунії зафіксовано землетрус у 4 бали за шкалою Ріхтера, його могли відчувати в Україні

На початку тижня погода в Україні буде дощовою, у понеділок місцями ожеледиця - Укргідрометцентр

Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА