Необхідні служби працюватимуть цілодобово для відновлення постачання електроенергії та тепла в Херсоні - Зеленський

Усі необхідні служби, рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла в Херсоні після російського обстрілу, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Усю ніч тривала ліквідація наслідків російських ударів по Херсону. Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, що забезпечує життя, і по звичайних вулицях. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - ідеться в повідомленні.

Президент запевнив, що всі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики і тепла.

"Я вдячний усім, хто і в будні, і у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному і кожній, хто робить усе, щоб російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", - підсумував він.

Як повідомлялося, за інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 425 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БпЛА та авіації, з них - 2 ракетних. По місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.

Унаслідок обстрілів 4 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них 1 дитина.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; медичні заклади, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні.