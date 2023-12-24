Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Ісландія приєднується до ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування на підтримку України, а також оголосила про додаткове фінансування в розмірі €340 тис. для закупівлі медичних засобів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні, - IT-коаліції та Коаліції з розмінування. Також Ісландія оголосила додаткове фінансування обсягом 340 000 євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в неділю.

"Вдячний уряду та народу Ісландії за потужну підтримку. Завдяки нашим партнерам ми зможемо посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також матимемо необхідне навчання та обладнання для розмінування", - цитує пресслужба міністра оборони України Рустема Умєрова.

У повідомленні наголошується, що від початку повномасштабної російської агресії Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні переважно через міжнародні організації: ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

"Ми сподіваємося, що наша підтримка сприятиме зміцненню оборонного потенціалу України. Приєднуючись до коаліцій і надаючи додаткове фінансування в рамках Комплексного пакету допомоги НАТО, ми продовжуємо нашу нелетальну підтримку України в боротьбі проти несправедливого і незаконного вторгнення Росії", - зазначив міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон.

У пресслужбі нагадують, що до складу IT-коаліції входять Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Про свій намір приєднатися також оголосили Велика Британія та Італія.