Bayer виграв процес за позовом щодо гербіциду Roundup

Концерн Bayer виграв судовий процес за позовом, поданим жителем Каліфорнії, який заявив, що в нього розвинувся рак унаслідок впливу гербіциду Roundup, що поклало кінець серії програшів компанії з п'яти судових процесів за аналогічними позовами, повідомляє Reuters у суботу.

Вирок було винесено в п'ятницю присяжними Верховного суду округу Сан-Беніто, штат Каліфорнія, повідомила компанія Bayer. У заяві компанії йдеться про те, що вирок "узгоджується з доказами у цій справі про те, що Roundup не спричиняє рак і не несе відповідальності за хворобу позивача".

Адвокати позивача Брюса Джонса не одразу відповіли на запити про коментарі. Як і більшість позивачів у судових процесах Roundup, Джонс стверджував, що продукт спричинив у нього розвиток форми раку, званої неходжкінською лімфомою.

Проти компанії було подано близько 165 000 позовів про тілесні ушкодження, імовірно заподіяні Roundup, який Bayer придбав у межах купівлі американської агрохімічної компанії Monsanto за 63 мільярди доларів у 2018 році.

До нещодавньої низки збитків, унаслідок яких було винесено вироки проти компанії на загальну суму понад 2 мільярди доларів, компанія Bayer виграла дев'ять судових процесів поспіль, тобто тепер вона виграла 10 із останніх 15 судових процесів. Очікується, що наступного року будуть розглянуті нові справи.

Bayer оскаржить винесені проти неї вироки, які включають в себе великі штрафні санкції, які, ймовірно, будуть зменшені, оскільки вони перевищують рекомендації Верховного суду США.

Втрати змусили деяких інвесторів засумніватися в юридичній стратегії Bayer у захисті справ Roundup. Минулого місяця компанія заявила, що продовжить вести справи в суді та "не має бажання виписувати величезні чеки" для їхнього врегулювання.

У 2020 році Bayer врегулювала більшість справ Roundup, які очікували тоді на розгляд, на суму до 9,6 мільярда доларів, але не змогла домогтися врегулювання, що охоплює майбутні справи. Понад 50 000 позовів залишаються на розгляді.

Як повідомлялося раніше, німецька компанія зарезервувала $16 млрд на виплати за різними позовами до Monsanto.