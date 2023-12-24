24 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 669 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 669 RUSSIAN AGRESSION

24 грудня православна церква святкує Святвечір Різдва Христового.

В Україні - День працівників архівних установ.

День працівників архівних установ

День працівників архівних установ – професійне свято України, відзначається щороку 24 грудня. У цей день 1993 Верховна Рада України ухвалила галузевий Закон "Про Національний архівний фонд і архівні установи". Уперше на законодавчому рівні було визначено правові засади функціонування системи архівних установ та запроваджено нову цілісну категорію культури і права – Національний архівний фонд (НАФ). Свято встановлено Указом Президента від 30 жовтня 1998 "Про День працівників архівних установ".

Ще цього дня:

1903 - У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто - табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 - У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу;

1914 - Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1917 - У захопленому російськими більшовиками Харкові відкрився Всеукраїнський з'їзд рад, який завершився 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад - на противагу УНР зі столицею в Києві;

1920 - На сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконав останню у своїй кар'єрі партію - Елеазара (Галеві "Дочка кардинала");

1979 - СРСР почав окупацію Афганістану;

1982 - Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ;

1991 - Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;

1997 - Відбувся перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту;

2004 - Запущено на орбіту український супутник "Січ-1М" (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників "Січ").

Церковне свято

Сьогодні, 24 грудня, у православному календарі Святвечір.

Це урочиста вечеря напередодні Різдва Христового, поширена серед християн різних конфесій. За традицією, на столі має бути 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів або 12 місяців.

Головною стравою є кутя - пшенична каша з маком, горіхами, родзинками та медом. Вона означає вічність, достаток і благословення. Інші страви можуть бути різними залежно від регіону, але зазвичай це борщ, риба, гриби, вареники з квасолею та капустою, узвар.

Щойно на небі з'являлася перша зірка, уся родина збиралася за святковим столом. Після вечері йшли до церкви на святкове богослужіння.

На Святий вечір також зазвичай ворожать, співають колядки, ходять із шопкою та відвідують родичів.

День пам'яті преподобномучениці Євгенії Римської

Преподобномучениця Євгенія Римська була дочкою префекта Єгипту Філіпа, язичника. Дізнавшись про християнство від апостола Павла, дівчина втекла з дому, переодягнувшись у чоловіка. Поступила в монастир, де стала ігуменом і творила чудеса.

Пізніше Євгенію було звинувачено у спробі зґвалтування жінки, але вона довела свою невинність, розкривши свою стать.

Її батько, який упізнав її, також став християнином і єпископом Олександрії. Євгенію було страчено мечем у день Різдва Христового, після того як вона витримала багато спроб убити її.

Іменини: Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.