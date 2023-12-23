Міноборони розглядає можливість запрошувати до військкомату через електронні сповіщення - Умєров

Міністерство оборони України розглядає можливість повідомляти чоловіків про необхідність з'явитися в ТЦК за допомогою електронних сповіщень, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані враховувати. Тому що - це військовозобов'язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після врахування - чи буде ця категорія чоловіків взагалі запропонована на військову службу, чи ні. Тобто це досить величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - розповів Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

Він уточнив, що сповіщення отримуватимуть також чоловіки, які перебувають за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення за категоріями, запрошення надішлемо всім", - наголосив міністр.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.