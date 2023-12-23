Події

14:50 23.12.2023

У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання 1918 року"

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Співробітники КП "Київблагоустрій" демонтували ще один символ "більшовицької тиранії" - пам'ятник учасникам "січневого збройного повстання 1918 року", повідомляє офіційний інтернет-портал Києва.

"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у вихвалянні більшовиків, які влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями нав'язували в герої - радянських та імперських катів. Тепер час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За інформацією КП "Київблагоустрій", пам'ятник важив близько 2,5 тонн. 

Теги: #памятник #демонтаж

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