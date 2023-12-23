Події

12:07 23.12.2023

У Києві перевірять усі укриття - КМВА

1 хв читати
У Києві перевірять усі укриття - КМВА

У Києві у зв'язку з аварією в шкільному укритті в Солом'янському районі проведуть негайну інспекцію всіх укриттів, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Ще з учорашнього дня в місті загалом і в кожному районі окремо створено комісії із залучення необхідних спеціалістів для перевірки укриттів на предмет безпеки (зокрема, стану інженерних мереж). Комісіям поставлено завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. У разі виявлення недоліків - усунути в найкоротші терміни", - заявив голова КМВА Сергій Попко.

Він наголосив, що влада столиці, керівники районів столиці та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль, щоб усі об'єкти цивільного захисту були безпечними.

"Щодня триває системна робота з приведення до належного стану наявних укриттів та забезпечення цілодобового і безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення", - додав Попко. 

Теги: #київ #укриття #перевірка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 23.12.2023
Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

19:33 22.12.2023
Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

Зимові канікули в київських школах розпочнуться 23 грудня

18:26 22.12.2023
У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

18:18 22.12.2023
КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

17:36 22.12.2023
У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

13:38 22.12.2023
Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

10:39 22.12.2023
Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

07:20 22.12.2023
Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

17:08 21.12.2023
У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

15:29 21.12.2023
За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів, три літаки і 36 артсистем противника

Міноборони України розраховує повернути кошти, переказані в рамках корупційної схеми

Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

ОСТАННЄ

У Львівській області затримали 8 громадян Іраку під час спроби потрапити до ЄС

Президент затвердив два нові пакети санкцій РНБО

В Україні за рік обстежили 2691 кв. км замінованих територій - заступник міністра оборони

За добу в Донецькій області один цивільний загинув, 10 поранено - ОВА

Сили оборони півдня України за добу знищили 36 окупантів і 25 одиниць техніки противника

Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, є руйнування

РФ вивела військові кораблі з Чорного та Азовського морів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА