У Києві перевірять усі укриття - КМВА

У Києві у зв'язку з аварією в шкільному укритті в Солом'янському районі проведуть негайну інспекцію всіх укриттів, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Ще з учорашнього дня в місті загалом і в кожному районі окремо створено комісії із залучення необхідних спеціалістів для перевірки укриттів на предмет безпеки (зокрема, стану інженерних мереж). Комісіям поставлено завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. У разі виявлення недоліків - усунути в найкоротші терміни", - заявив голова КМВА Сергій Попко.

Він наголосив, що влада столиці, керівники районів столиці та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль, щоб усі об'єкти цивільного захисту були безпечними.

"Щодня триває системна робота з приведення до належного стану наявних укриттів та забезпечення цілодобового і безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення", - додав Попко.