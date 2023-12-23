Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

Наслідки аварії в укритті однієї зі шкіл Солом'янського району Києва станом на ранок суботи усунуто в повному обсязі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Насамперед завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації ремонтні роботи було виконано в максимально короткий термін. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, напередодні під час повітряної тривоги в укритті однієї зі шкіл Солом'янського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в цьому укритті типу "армстронг" - із легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду і розбухли. Унаслідок значного збільшення ваги обвалився сегмент підвісної стелі. Ніхто не постраждав.

За цим інцидентом призначено службову перевірку.