Події

10:12 23.12.2023

Київське шкільне укриття, в якому напередодні обвалилася стеля, відновлено - КМВА

1 хв читати

Наслідки аварії в укритті однієї зі шкіл Солом'янського району Києва станом на ранок суботи усунуто в повному обсязі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Насамперед завдяки безпосереднім діям керівництва району та підрядної організації ремонтні роботи було виконано в максимально короткий термін. Тепер укриття для дітей повністю відновлено і функціонально придатне", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, напередодні під час повітряної тривоги в укритті однієї зі шкіл Солом'янського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в цьому укритті типу "армстронг" - із легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду і розбухли. Унаслідок значного збільшення ваги обвалився сегмент підвісної стелі. Ніхто не постраждав.

За цим інцидентом призначено службову перевірку.

Теги: #школа #укриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 22.12.2023
У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

18:18 22.12.2023
КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

17:36 22.12.2023
У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

09:44 21.12.2023
ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

10:18 20.12.2023
Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

16:05 19.12.2023
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів - Шмигаль

10:00 19.12.2023
Унаслідок обстрілів пошкоджено школу в Новоселівці Першій Донецької області - ОВА

Унаслідок обстрілів пошкоджено школу в Новоселівці Першій Донецької області - ОВА

15:31 15.12.2023
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

15:08 15.12.2023
Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

11:45 15.12.2023
Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів, три літаки і 36 артсистем противника

Міноборони України розраховує повернути кошти, переказані в рамках корупційної схеми

Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

ОСТАННЄ

За добу в Донецькій області один цивільний загинув, 10 поранено - ОВА

Сили оборони півдня України за добу знищили 36 окупантів і 25 одиниць техніки противника

Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, є руйнування

РФ вивела військові кораблі з Чорного та Азовського морів

У Херсонській області в результаті обстрілів за добу шестеро осіб дістали поранення

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів, три літаки і 36 артсистем противника

Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА