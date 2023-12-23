Події

09:55 23.12.2023

Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

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Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 8 обстрілів (68 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Так, у Семенівській громаді Чернігівської області було обстріляно населені пункти Карповичі (4 приходи, імовірно міномет 120 мм), Леонівка (3 приходи, імовірно міномет 120 мм), Костобобрів (5 приходів, імовірно НАР із вертольота) і Блешня (30 приходів, імовірно з БМП).

У Шосткинському районі Сумської області з мінометів калібру 120 мм було обстріляно Бачівськ (10 приходів), Вінторівку (6 приходів) та Об'єднане (6 приходів). Крім того, було зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм, у населеному пункті Харківка.

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

Теги: #північ #обстріли

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