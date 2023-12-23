Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, є руйнування

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли понад 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів області, Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району. О 12:27 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає. О 15:20 стався ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено 3 приватні будинки. О 16:20 ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп'янського району", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.