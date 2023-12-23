РФ вивела військові кораблі з Чорного та Азовського морів

Російських військових кораблів немає в Чорному та Азовському морях, інформують Військово-морські сили ЗС України станом на 08.00 суботи.

"Станом на 08:00 23.12.2023 у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 13 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).