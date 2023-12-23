У Херсонській області в результаті обстрілів за добу шестеро осіб дістали поранення

Війська РФ продовжують завдавати ударів по Херсонській області, унаслідок обстрілу за добу шестеро людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 06.00 суботи.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 439 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті російської агресії 6 осіб отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.