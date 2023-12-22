Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

Кордон України та Польщі скоро буде розблоковано. Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури (Мінвідновлення) і Мінінфраструктури Польщі погодили необхідний для цього план дій, повідомило Мінвідновлення.

"Мінвідновлення спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі погодили план дій для розблокування кордону", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення у фейсбуці в п'ятницю.

22 грудня відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем. Вона стала продовженням домовленостей на рівні Віцепрем'єр-міністра з питань відбудови - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та Міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака від 20 грудня, йдеться в повідомленні Міністерства.

Вказується, що сторони досягли розуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації. Наступний етап - переговори на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Питання змін до поточної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюють, наголосили в Міністерстві.

"На третій день після призначення вітали в Києві нового заступника міністра інфраструктури Павела Ганцажа. Спільно ми фіналізували план дій для розблокування кордону. Узгодили протокол з єдиною позицією міністерств. Про цю зустріч домовилися в середу Олександр Кубраков і міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак", - написав у фейсбук у п'ятницю Деркач.

За його словами, українська сторона "запропонувала ті речі, на які готові, щоб розблокувати пункти пропуску". При цьому, угода про лібералізацію вантажних перевезень - принципова і не обговорюється зараз, підкреслив він.

У середу після зустрічі Клімчака і Кубракова Мінфраструктури Польщі на офіційному сайті повідомило, що її головною темою був протест польських перевізників на польсько-українському кордоні.

У повідомленні йшлося про те, що Клімчак сповнений рішучості розібратися в ситуації і вказав на необхідність розроблення механізму невідкладних дій, які дадуть змогу усунути причину протестів і забезпечать рівні можливості перевізникам із Польщі та України для виконання транспортних операцій.

"Разом з українською стороною ми повинні знайти рішення причин триваючого протесту і виправдати очікування підприємців, які працюють у сфері вантажних перевезень між Польщею та Україною", - наводилися в повідомленні слова польського міністра інфраструктури.

Також повідомлялося, що Климчак передав Кубракову вимоги, отримані від протестувальників на зустрічі в Любліні. Зокрема, йшлося про необхідність удосконалення українською стороною механізму перетину кордону вантажними автомобілями, які використовують українську систему електронної черги, виключення з обов'язку реєстрації в цій системі порожніх транспортних засобів, що повертаються з України, виключення з цієї системи перевізників ЄС, зокрема польських перевізників, на зазначених ними пунктах перетину кордону. Як альтернативу може бути запроваджено принцип взаємності щодо терміну перебування транспортних засобів ЄС в Україні та українських ТЗ в ЄС.

У повідомленні йшлося про те, що Клімчак також наголосив на необхідності модифікувати угоду між ЄС і Україною про автомобільні перевезення вантажів ("транспортний безвіз"), на повному скасуванні якої від самого початку наполягали протестувальники.

Як повідомлялося, польські перевізники розпочали блокаду ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" і "Рава-Руська - Хребенне" 6 листопада, а 22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś, яка заблокувала ПП "Шегині - Медика". Поза блокадою залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Голова гміни Дорогуска розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест. Однак 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення, що дозволило протестувальникам відновити блокаду 18 грудня.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року. Однак на окремих пунктах уже є дозволи про її продовження до лютого, а нова блокада ПП "Дорогуськ - Ягодин", за даними польських ЗМІ, анонсована до березня включно. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади на початку цього тижня нового уряду під проводом Дональда Туска, однак, окрім Дорогуська, цього більше ніде не сталося.