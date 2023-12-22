Зеленський подякував льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на півдні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським льотчикам, які збили одразу три ворожі бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

"Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські "сушки". На південному напрямку - на нашій Херсонщині. Результат наших Повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним", - заявив він у відеозверненні.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 22 грудня, на південному напрямку українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.