Київська область першою запустила інтерактивну мапу відновлення - голова ОВА

Київська область першою серед інших регіонів України запустила інтерактивну мапу відновлення області. Дашборд став спільним напрацюванням Київської обласної військової адміністрації та Центру дослідження фіскальної політики, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Сьогодні презентували проєкт, який ще пів року тому був моєю великою мрією. Реалізувати його здавалося завданням із зірочкою. Але було спільне бажання команди Київської ОВА та Центру дослідження фіскальної політики показати, що всі процеси відновлення можуть бути прозорими та публічними. Це інтерактивна мапа, яка дає змогу відстежувати видатки на відновлення Київщини. Тут є вся інформація про фінансування відбудови пошкоджених об'єктів на рівні району, територіальної громади, населеного пункту", - розповів Кравченко, повідомляє пресслужба ОВА.

На дашборді доступна загальна кількість об'єктів, фактичні суми, перелік компаній, які отримують найбільше коштів за відбудову, та хто найбільше замовляє відбудову. За кожним об'єктом доступна інформація про адресу, розпорядника та одержувача коштів, бюджетну програму, за якою здійснюється фінансування, суму коштів, витрачену на відбудову, й тип об'єкта.

Усі дані взяті з платежів і доступні на єдиному порталі використання публічних коштів.

"Наразі внесені дані про відновлення тільки за кошти державного бюджету станом до 31 серпня 2023 року. Масштабне оновлення даних відбудеться 1 січня 2024 року. Також будемо додавати інформацію щодо об'єктів, які відновлюємо за рахунок інших джерел", - зазначив Кравченко.

Він нагадав, що загалом на Київщині вже відновили повністю й частково із забезпеченням життєдіяльності понад 15 тис. об'єктів. Він наголосив, що дашборд дасть змогу зняти чимало проблемних питань.

"Робимо відбудову прозорою, публічною і підзвітною", - зазначив Кравченко.

Зі свого боку керівник Центру дослідження фіскальної політики Віктор Мазярчук додав, що ця інформація спростить пошук фінансової інформації про проєкти відновлення.

"Це дасть змогу підвищити довіру громадян і міжнародних партнерів до всіх процесів відбудови, показати їм, як використовуються кошти. Під час розроблення дашборда команда центру використовувала окремі елементи штучного інтелекту. У січні 2024 року буде оновлення інформації про використання коштів. На дашборді буде інформація за 2022 та 2023 роки", - зазначив Мазярчук.