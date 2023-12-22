Невідомі використовують старий домен сайту УІК для поширення інформації - заява Інституту

Український інститут книги (УІК) заявляє, що невідомі використовують старий домен сайту Інституту для поширення інформації.

"Державна установа "Український інститут книги" не використовує доменне ім'я "book-institute.org.ua" і не має стосунку до інформації, яку там поширюють. Невідомі використовують старий домен сайту Українського інституту книги з неправомірною метою. Ми працюємо над з'ясуванням цього питання та проводимо всі заходи, щоб унеможливити використання нашого імені шахраями", - йдеться в заяві Інституту.

В УІК нагадали, що офіційна адреса їхнього сайту: https://ubi.org.ua/uk