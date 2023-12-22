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17:27 22.12.2023

ЄС та Україна погодили оновлені індикативні карти Транс'європейської транспортної мережі

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ЄС та Україна погодили оновлені індикативні карти Транс'європейської транспортної мережі

Європейський союз і Україна погодили оновлені індикативні карти Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) автомобільних і залізничних шляхів для України та Молдови, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"22 грудня між Україною та Європейським Союзом підписано Розуміння високого рівня, що затверджує прийнятність для обох сторін - України та Європейського Союзу - оновлених індикативних карт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) - автомобільних та залізничних шляхів. Остаточно вони будуть схвалені ЄС у квітні 2024 року разом із оновленням відповідного Регламенту", - ідеться в повідомленні міністерства на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Зазначається, що оновлення індикативних карт TEN-T спрямоване на включення до неї нових маршрутів, що ведуть до кордону з Польщею та Молдовою, які було визначено пріоритетними для розвитку залізничного сполучення з ЄС із застосуванням інфраструктури колії європейського стандарту 1435 мм, зокрема ділянки Львів - Рава-Руська - Люблін.

Крім того, йдеться про такі маршрути: Одеса - Березине - Басарабяска (на Кишинів і Рені, Молдова), Житомир - Вінниця - Ямпіль (на Ришикани, Молдова), Чоп - Ужгород - Самбір - Львів, Красноград - Полтава, Красноград - Харків, Красноград - Дніпро.

"Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України до ЄС і сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги до України", - наводяться у повідомленні слова віцепрем'єра - міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Згідно з оновленими індикативними картами TEN-T, маршрути, що ведуть до кордонів Росії та Білорусі, будуть понижені в статусі.

Як зазначається, раніше Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також знизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках із цими країнами.

У Мінвідновлення наголосили, що приєднання нових українських маршрутів до TEN-T надасть змогу залучити фінансування ЄС, зокрема гранти Європейської Комісії в рамках інструменту CEF (Connecting Europe Facility)_ для реалізації інфраструктурних проєктів в Україні.

 

Теги: #транспорт #єс #мінвідновлення

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