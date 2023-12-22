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15:47 22.12.2023

Залужний привітав дипломатів із професійним святом: Завдяки вашій праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну

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Залужний привітав дипломатів із професійним святом: Завдяки вашій праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав дипломатів із Днем працівників дипломатичної служби України.

"Сьогодні ви на дипломатичній передовій боретеся за інтереси України. Завдяки вашій невтомній праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну в нашій боротьбі за Незалежність", - написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Завдяки вашій наполегливості ми, військові, б'ємося з противником західними зразками зброї та тримаємо небо сучасними системами ППО. Це ви розповідаєте світу про злочини російських окупантів, і цим наближаєте справедливе для них покарання", - також зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські військові дякують дипломатам за самовіддану службу.

 

Теги: #дипломати #залужний

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