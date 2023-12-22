Події

11:09 22.12.2023

Зеленський підписав закон про визнання освіти, здобутої на тимчасово окупованих територіях України

1 хв читати
Зеленський підписав закон про визнання освіти, здобутої на тимчасово окупованих територіях України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визнає результати навчання громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Як зазначено в картці законопроєкту №9591, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 21 грудня.

Законопроєкт пропонує відновити можливість проходження атестації для визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, незалежно від дати здобуття освіти.

Особам, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ECTS (Європейської системи трансферу і накопичення кредитів) обсягом не більше ніж 75% від загального обсягу освітньої програми.

Атестація не проводиться за спеціальностями (професіями), перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України, а також для визнання результатів навчання та кредитів ECTS на другому (магістерському) рівні вищої освіти, крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, і третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому).

 

Теги: #освіта #окуповані_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:31 20.12.2023
В Україні відкрили Офіс "Горизонт Європа"

В Україні відкрили Офіс "Горизонт Європа"

14:17 20.12.2023
Кожен другий учитель в Україні вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками

Кожен другий учитель в Україні вважає, що ШІ змінить освітній процес найближчими роками

13:25 15.12.2023
Міноборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

Міноборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

11:50 13.12.2023
План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку "Мрія" буде презентовано в січні 2024 року - Федоров

План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку "Мрія" буде презентовано в січні 2024 року - Федоров

15:54 07.12.2023
Окупанти заборонили діяльність УГКЦ на захопленій частині Запорізької області

Окупанти заборонили діяльність УГКЦ на захопленій частині Запорізької області

17:39 06.12.2023
Мовний омбудсмен за результатами PISA-2022 підготує рекомендації органам влади щодо підвищення успішності українських учнів

Мовний омбудсмен за результатами PISA-2022 підготує рекомендації органам влади щодо підвищення успішності українських учнів

16:04 05.12.2023
Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

14:20 05.12.2023
Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

14:14 05.12.2023
Бабак заявляє про шокуючу різницю між результатами PISA-2022 учнів із великих міст і сільської місцевості

Бабак заявляє про шокуючу різницю між результатами PISA-2022 учнів із великих міст і сільської місцевості

13:14 05.12.2023
Бабак: У нас лише 20% випускників педагогічних університетів працюють учителями

Бабак: У нас лише 20% випускників педагогічних університетів працюють учителями

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Законопроєкт про мобілізацію може бути зареєстровано у ВР до кінця року - нардеп

Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

ОСТАННЄ

Допуск батьків до шкіл мають визначати розроблені учасниками освітнього процесу правила

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Із Росії повернули ще одну дитину

Законопроєкт про мобілізацію може бути зареєстровано у ВР до кінця року - нардеп

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою з альтернативою застави у 25 млн грн ексглаву Держспецзв'язку

Зеленський у День енергетика: Зберегти нашу енергетику в умовах такого протистояння - це справжній подвиг

Єрмак провів нараду з представниками 32 країн, а також ЄС щодо надання Україні гарантій безпеки

На 21% збільшилася кількість вступників до аспірантури та докторантури у 2023 році, переважно це чоловіки

Погода в Україні в суботу буде помірно прохолодною, переважно з мокрим снігом

Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА