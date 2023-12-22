Зеленський підписав закон про визнання освіти, здобутої на тимчасово окупованих територіях України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визнає результати навчання громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України.

Як зазначено в картці законопроєкту №9591, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 21 грудня.

Законопроєкт пропонує відновити можливість проходження атестації для визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, незалежно від дати здобуття освіти.

Особам, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ECTS (Європейської системи трансферу і накопичення кредитів) обсягом не більше ніж 75% від загального обсягу освітньої програми.

Атестація не проводиться за спеціальностями (професіями), перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України, а також для визнання результатів навчання та кредитів ECTS на другому (магістерському) рівні вищої освіти, крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, і третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому).