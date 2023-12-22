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10:41 22.12.2023

Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

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Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощення порядку ввезення в Україну, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Як зазначено в картці законопроєкту №9111, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 21 грудня.

Законопроєкт закріпив правомочності Кабінету Міністрів України щодо встановлення спрощеного порядку визнання товарів гуманітарною допомогою (зокрема за декларативним принципом), її обліку та реєстрації. Так, згідно із законопроєктом, медичні вироби та ліки, визначені Міністерством охорони здоров'я, визнають гумдопомогою незалежно від терміну придатності вантажу за декларативним принципом без вимоги ухвалення спеціального рішення уповноваженими державними органами.

Передбачається створення правових підстав для розширення переліку отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Водночас законопроєкт урегулював питання правового статусу транспортних засобів, які визнають гуманітарною допомогою. При цьому транспортні засоби, що надходять в Україну під час війни, звільняють від оподаткування. Це стосується і автомобілів, призначених для перевезення понад восьми осіб та осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, які передають закладам соціального захисту населення, охорони здоров'я, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України, а також закладам, що входять до системи "Інваспорт".

Крім того, законопроєкт містить положення щодо вдосконалення порядку надання гуманітарної допомоги іноземним державам. Відповідно до запропонованого порядку, рішення про надання гумдопомоги приймає президент України. Гуманітарну допомогу можуть надавати в натуральній або грошовій формі, за допомогою надання послуг або виконання робіт, зокрема залучення сил цивільного захисту або служби медицини катастроф. При цьому митне оформлення та пропуск товарів як гуманітарної допомоги іншим державам пропонується здійснювати шляхом подання митної декларації за формою єдиного адміністративного документа без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Теги: #спрощення #гумдопомога #законопроєкт

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