Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона ліквідувала в ніч на п'ятницю 24 із 28 ворожих "шахедів", повідомляють Повітряні сили.

"У результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 22 грудня російські окупаційні війська атакували 28 ударними безпілотниками типу "Shahed" з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

Як повідомляється, до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.