Події

08:24 22.12.2023

Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

1 хв читати
Знищено 24 із 28 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона ліквідувала в ніч на п'ятницю 24 із 28 ворожих "шахедів", повідомляють Повітряні сили.

"У результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" в межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 22 грудня російські окупаційні війська атакували 28 ударними безпілотниками типу "Shahed" з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим.

Як повідомляється, до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 22.12.2023
Найбільшу кількість атак за добу ЗС України відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках

Найбільшу кількість атак за добу ЗС України відбили на куп'янському, мар'їнському та авдіївському напрямках

08:21 22.12.2023
Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

08:12 22.12.2023
Кількість втрат окупантів за добу знову перевищила тисячу

Кількість втрат окупантів за добу знову перевищила тисячу

07:20 22.12.2023
Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

04:37 22.12.2023
Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

20:32 21.12.2023
Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

20:25 21.12.2023
На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

11:40 21.12.2023
СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

08:48 21.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

07:18 21.12.2023
На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 36 атак, загалом на фронті було 99 бойових зіткнень

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 36 атак, загалом на фронті було 99 бойових зіткнень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

ОСТАННЄ

Росіяни випустили 569 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

У Київській області ворожим снарядом пошкоджено три приватні будинки

Рух вантажівок трасою Київ-Чоп знову дозволено

ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

На ЗАЕС встановлюють нові дизельні котли

Україна може втратити можливість протистояти Росії в разі припинення допомоги Заходу

22 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

У гірській частині Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту через негоду

Суд залишив Коломойського на місяць під вартою, але зменшив розмір застави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА