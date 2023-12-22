Кількість втрат окупантів за добу знову перевищила тисячу

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів, 9 танків, 18 бронемашин, 24 артсистеми, 23 БПЛА, 34 одиниці авто і спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 351 350 (+1080) осіб, танків - 5837 (+9) од, бойових броньованих машин - 10843 (+18) од, артилерійських систем - 8250 (+24) од, РСЗВ - 932 (+0) од, засоби ППО - 611 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6365 (+23), крилаті ракети - 1613 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10944 (+25) од, спеціальна техніка - 1217 (+9)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.